Nové knihy: Fučíková, Hašek a Dvořáček

Karel Čapek, Osvobozené divadlo, první český zvukový film, vysílání českého rozhlasu, Devětsil, František Plánička, Čedok. To všechno jsou dvacátá léta. Nezapomenutelné desetiletí 20. století, které se neslo ve znamení neuvěřitelného rozkvětu snad ve všech oblastech života, ať už to bylo umění, či průmysl, politika a mnohé další. Publikace vznikla na půdě plzeňské fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Je společným dílem výtvarnice i pedagožky Renáty Fučíkové a studentů Ateliéru didaktické ilustrace.

Pohádková knížka je určena dětem od 5 do cca 10 let a také jejich rodičům, kteří se snaží čas strávený s dětmi u knížky zpříjemnit přirozeně plynoucím, svižným a čtivým textem. Nechte se vtáhnout do pohádkového dobrodružství duhové dívenky, do příběhu zalitého letním sluncem, deštěm i stříbrným měsíčním svitem, kde přátelství a láska k přírodě jsou tím největším bohatstvím. Příběh je oslavou slunečného léta a všeho, co k němu patří – sepětí s přírodou, přátelství i nečekaná dobrodružství, ale také letní lásky a loučení. Příběh je také určitou paralelou letních táborů, kde děti zažívají mnohá dobrodružství v přírodě, silné přátelské vztahy, lásky, ale také nevyhnutelná loučení.