Nové knihy: Mitrofanov, Armasová a Šetlíková

Novinář Alexandr Mitrofanov patří k nejvýraznějším osobnostem české žurnalistiky posledních třiceti let. Jeho životní příběh nabízí kniha Veselý Sisyfos. V nabídce najdeme dále román, ve kterém hlavní hrdinka hledá muže, který by na svatbě sestry zahrál roli jejího partnera, dále detektivku, v níž vrah umístil svou oběť do plastikového barelu, a nakonec i průvodce módou moderních gentlemanů. A navrch audioknihu Golem od Gustava Meyrinka.

Foto: Novinky Nové knihy