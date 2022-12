Nové knihy: Matragi, Laurenová a Blažek

Malin Stehn: Šťastný nový rok

Je Silvestr. Nejlepší noc v roce. Zatímco staří přátelé Wiksellovi a Anderssonovi pozvedají skleničky k přípitku, jejich dospívající děti pořádají na druhém konci města vlastní večírek. Druhý den ráno však všechny zasáhne zpráva o zmizení teprve sedmnáctileté Jennifer Wiksellové. Do případu je zapojena i policie. Nikdo neví, komu věřit. Tyhle dvě rodiny toho mají hodně co skrývat. Co když ale odpověď na dívčino zmizení není zas až tak daleko od jejího domova?

Kalibr, 352 stran, 399 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Rena Rosenthalová: Dvorní zahradnice – Jarní sen

Oldenburk roku 1891. Marleena zdědila po svém otci lásku k přírodě a touhu vyučit se zahradnicí. To je ovšem práce vyhrazená pouze mužům, a tak se Marleena rozhodne k riskantnímu kroku. Ostříhá si vlasy a v přestrojení za chlapce je přijata do prestižního dvorního zahradnictví.

Poprvé od otcovy smrti je zase šťastná. Ovšem hrozba odhalení číhá všude, stejně jako intriky a šikana ze strany kolegů či šéfovy pokrytecké dcery – nenáviděné rivalky ze školních let – a jejích dvou bratrů, kteří jsou jako oheň a voda.

Ikar, 488 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Robert Jordan: Kolo času – Velké hledání

Kolo času se otáčí a věky přicházejí a odcházejí, zanechávajíce za sebou vzpomínky, jež se mění v pověsti. Pověsti blednou v mýty, a dokonce i mýty jsou dávno zapomenuty, když se věk, jenž se zrodil, vrátí. Ve třetím věku, věku proroctví, jsou svět a čas v rovnováze. Co bude i co je, by mohlo padnout do rukou Stínu.“ Legendární cyklus Kolo času pokračuje druhou knihou.

Mladík Rand má předurčeno stát se Drakem Znovuzrozeným. Jelikož je schopen ovládat jedinou sílu, musí zároveň prchat před Aes Sedai – ženami, jež dlouhá staletí stráží svět před podobnými muži. A k tomu všemu se znovu objevil Valerský roh, artefakt z dávných časů, který je schopen rozhodnout válku mezi Světlem a Temnotou.

Laser, 688 stran, 599 Kč

Foto: Laser Obal knihy

Anne Glenconnerová: Dvorní dáma

Anne Glenconnerová se již v dětství spřátelila s budoucí královnou Alžbětou II. a její sestrou, princeznou Margaret. To ovšem ještě neměla tušení, že jednou ponese Alžbětě vlečku při korunovaci a že se na více než třicet let stane Margaretinou oficiální společnicí — dvorní dámou. V knize poutavě a s humorem provádí čtenáře třpytivým světem tiár a korunek, který ale nikdy nepřipomínal rajskou zahradu.

Nezlomná lady Anne podává autentické svědectví ze života aristokracie na pozadí dynamických historických událostí 20. století. Válečné strádání, abdikace a úmrtí krále, přátelství s princeznou a služba u dvora zásadně ovlivnily její veřejný život, ten soukromý ji ale stál ještě více sil.

Jota, 328 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

James Patterson, Chris Grabenstein: Kočka plus pes

Kočku Molly, zkušenou stopařku protřelou divočinou, a psa Oskara čeká kempování s rodinami – rodiči, sourozenci, bratranci, sestřenicemi, strýčky i tetami – v rezervaci ve Východní divočině. Ale pozor, kočky mají odpočívat v kočičí zóně, psi musí čenichat zase ve své. Ale co když se do toho všeho zaplete láska, a to rovnou mezi znepřátelené rody psích Monštěků a kočičích Prskavců?

Jota, 350 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Christina Laurenová: Rovnice lásky

Jess je svobodná matka svérázné dcerky, která se vyzná v datech a statistikách, ale žádná čísla ji nepřesvědčí, aby uvěřila, že existuje opravdová láska. Všichni muži ji zklamali. Zastávat roli táty i mámy je těžké… a osamělé. Pak se ale doslechne o GeneticAlly, společnosti, která se specializuje na vyhledávání ideálních partnerů na základě DNA. Má to být revoluce, která podle předpovědí navždy změní seznamování.

Jota, 388 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Ivana Tykač: Já volím děti, koho volíte vy?

Třináct uchazečů a uchazeček o prezidentskou funkci odpovídá na otázky dětí. Co si myslí o přijetí eura nebo o islámu? Jak vyřeší situaci, kdy máma potřebuje dvě práce, aby uživila rodinu? A je pravda, že Československo bylo nejrozvinutější zemí na světě? Zcela unikátní projekt setkání politiků a dětí doprovázejí glosy autorky Ivany Tykač, která je veřejnosti známa jako zakladatelka projektu Obědy pro děti a nadace Women for Women.

Epocha, 184 stran, 199 Kč

Foto: Epocha Obal knihy

Petr Blažek: Happeningem proti totalitě

Hlavním tématem publikace jsou netradičně pojaté formy protestu proti komunistickému totalitnímu systému formou happeningů. Autor je historik, a proto se tomuto ne příliš známému fenoménu odporu věnuje šířeji, připomíná jeho základy ve světě i u nás. Předmluvu k ní napsal spoluzakladatel Společnosti za veselejší současnost Luboš Rychvalský.

Argo, 160 stran, 448 Kč

Foto: Argo Obal knihy

Oksana Maslova: Společenstvo ztracených rukaviček

Představte si, že se jednou Malá modrá rukavička zahledí do výlohy obchodu s knížkami a ztratí se. Při hledání své Holčičky se setká s podivnými i úplně obyčejnými obyvateli města, kteří nakonec nejsou takoví, jak na první pohled vypadají. Rukavička zažívá zklamání i životní ztráty a zjišťuje, jak překonat těžké období, najít samu sebe i své blízké. A když se zdá, že už se nic nedá změnit, stane se zázrak. Zimní pohádka se přece bez zázraku obejít nemůže! Nechte si od samotné autorky vyprávět příhody Malé modré rukavičky v jednom z nejkrásnějších měst světa a zaposlouchejte se do kouzelné hudby.

Audiokniha vyšla i v ukrajinštině (taktéž pouze ve formátu ke stažení), čte ji samotná autorka, český text čte herečka Andrea Elsnerová.

Témbr, 1:26 hodin, 179 Kč

Foto: Témbr Obal audioknihy

Blanka Matragi: Jedu dál

Proslulá oděvní výtvarnice je známá především svým haute couture pro manželky, sestry a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu. Její již druhá kniha přináší kromě vzpomínek na napínavou a dramatickou třicetiletou cestu z Českomoravské vrchoviny až na nejvyšší světovou úroveň módy také otevřenou výpověď o událostech při jejích návratech do vlasti a přibližuje nejnovější oblasti její tvorby.

Čte: Zuzana Slavíková

Témbr, 10:36:44 hodin, 349 Kč