Nové knihy: Kneblová, Kopáč a Sekora

Tanja Steinlechnerová: Tanečnice z Moulin Rouge

Paříž 1882. Louise Weberová vyrůstá jako dcera pradleny v naprosté chudobě. Odmala je však zapálená pro tanec. Znovu a znovu navštěvuje bary a kavárny na Montmartru a za podpory umělců jako Renoir a Toulouse-Lautrec se brzy stává hvězdou Moulin Rouge. Poté co zatančí před perským šáhem, je z ní rázem mezinárodně uznávaná královna kankánu. Trápí ji ale strach, že znovu upadne do chudoby.

Ikar v edici Významné ženy, 432 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Katie Gutierrezová: Dvojí život

V roce 1985 se Lore Riverová v Mexiko City provdá za Andrese Russa, přestože je již v Texasu vdaná za Fabiana Riveru, s nímž má dvojčata.

Během své kariéry mezinárodní bankéřky dělí Lore svůj čas mezi dvě země a dvě rodiny – dokud pravda nevyjde najevo a jeden manžel není zatčen za vraždu toho druhého… V roce 2017 při procházení internetu a hledání nejsenzačnějších zpráv narazí autorka skutečných kriminálních případů Cassie Bowmanová na článek popisující tuto tragickou událost. Cassie vypátrá Lore a zachytí celý obraz podvodu, který vedl ke katastrofě. Čím více času však s Lore tráví, tím více Cassie zpochybňuje skutečnosti týkající se vraždy.

Ikar, 448 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Krystal Sutherlandová: Temné sestry

Sedmnáctiletá Iris Hollowová byla vždycky trochu zvláštní. V dětství se jí a jejím dvěma starším sestrám stalo něco hrozného, a ačkoli si na to nepamatují, navždy je to poznamenalo.

Iris se většinu svého dospívání snažila vyhnout podivnostem, které jako by se jí lepily na paty. Pak se ale její nejstarší sestra Grey za podezřelých okolností ztratí a podivné zážitky obklopí Iris ze všech stran.

Začnou ji pronásledovat rohatí muži, ze stropu v bytě její sestry vypadne mrtvé tělo a do popředí Irisiny mysli se začnou drát ošklivé vzpomínky. Začíná být zřejmé, že jediným způsobem, jak sestru zachránit, bude rozluštit záhadu a přijít na to, co se třem sestrám v dětství stalo.

Yoli, 304 stran, 349 Kč

Foto: Yoli Obal knihy

Hana Kneblová: Život za první republiky

První republika (1918-1938) existovala jen krátce, ale přesto je toto období nabito zajímavými i dramatickými událostmi. Autorka populární formou vypráví o všech oblastech života v té době, o problémech po první světové válce, o běžném životě lidí, ale také o úspěšných podnikatelích, spisovatelích, sportovcích a filmových hvězdách, o skandálech politiků či o ženách, s nimiž navázal prezident Masaryk vztah po smrti své manželky. Nechybí ani zajímavosti, jako je například líčení kruté zimy v roce 1929, přemnožení bekyně mnišky nebo to, jak vznikla tradice vánočních stromů republiky.

Brána, 272 stran, 349 Kč

Foto: Brána Obal knihy

Radim Kopáč: Všechno je špatně, zpátky na stromy!

Kniha je věnovaná fenoménu tuzemského punku a hardcoru. Zatímco dřívější počiny na téma sledovaly hlavně muziku, kapely, koncerty, případně brutální reakci dobového režimu, tato publikace sleduje taky texty, myšlenku, prostě ideový rámec. O čem se zpívalo, proti komu a za co.

Průvodní studii prodlužuje antologie textů, od Zikkuratu a Extempore přes Radegast, FPB a Kritickou situaci po Šanov 1, Tři sestry, Akutní otravu nebo Požár mlýna. A vše rámují rozhovory se čtyřkou těch, co byli různým způsobem při tom: s Josefem Vlčkem, Pavlou Jonssonovou, Petrem Zelenkou a Štěpánem Stejskalem. Posledně jmenovaný pak knihu ilustroval snad stovkou dobových fotografií.

Divočina, 200 stran, 490 Kč

Foto: Divočina Obal knihy

Ondřej Sekora: Knížka Ferdy Mravence

Ferda si poradí s pracemi všeho druhu: Zapřáhne do kočáru pana Hlemýždě, ochočí si zeleného koníka, uspořádá hostinu pro rodinu malých ploštiček, nešťastně se zamiluje, a nakonec jen taktak unikne nespravedlivému výprasku a uprchne do světa. Ale Ferda by nebyl Ferda, kdyby si neporadil s krvežíznivým Ťutínkem i s mravencožravou paní Střevlíkovou, a nakonec postaví larvičkám chrostíků tak krásné podvodní domečky, že si vyslouží svobodu a vrátí se do rodného mraveniště!

Pikola, 224 stran, 399 Kč

Foto: Pikola Obal knihy

John Malaquais: Deník běžence

Kniha je volné pokračování Válečného deníku (Dauphin 2021). Autor v něm líčí více než dvouleté období zoufalého čekání na možnost vycestovat z Evropy. Zápisky jsou vedené ještě nemilosrdnějším tónem. Není divu, jako běženci a cizákovi, navíc židovského původu, mu jde o život. Smyčka zátahů a perzekucí se pozvolna stahuje. Je otázkou času, kdy definitivně sklapne past – pět týdnů poté, co se mu spolu s ruskou přítelkyní Galy podařilo odplout do Venezuely, německé jednotky obsadily i dosud neokupovanou zónu Francie…

Dauphin, 228 stran, 298 Kč

Foto: Dauphin Obal knihy

Jozef Špánik: Zapomenuté vojsko

Československá domobrana z Itálie, v jejíchž řadách sloužilo více než 60 000 mužů, vznikla na italském území krátce po skončení bojů první světové války. Jejími příslušníky se stali bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se v zajetí dobrovolně přihlásili ke vstupu do československé armády – Češi, Slováci i Němci. Tato kniha přináší čtenářům informace o formování domobraneckých praporů, o průběhu jejich transportů do vlasti a o následném zapojení domobranců do vojenských operací, jejichž cílem byla stabilizace a zklidnění situace v pohraničních oblastech Československa.

Epocha, 548 stran, 649 Kč

Foto: Epocha Obal knihy

František Kotleta: Temné blues v New Orleans

Paranormální detektiv Tomáš Kosek má problémů víc než dost. Nejenže dluží CIA službičku a musí pro ni vyřešit, proč se z amerických mariňáků stávají zombie, ale má na krku i pár hladových naštvaných démonů a bohyně, které získaly prastarou magii. K tomu mocného sumerského démona, jezinky a starou dobrou babu Jagu. To však není nic proti tomu, že se mu místo dcer mají narodit dvě děsivé zrůdičky. Ale kdo jiný by si s tím měl poradit než právě on? Text čte dabér a herec Libor Terš.

Audiotéka, Epocha, 10 hodin 41 minut, 349 Kč

Foto: Audiotéka Epocha Obal audioknihy

Håkan Nesser: Úplně jiný příběh

Policista by si neměl vybírat dovolenou, neboť ta mu zbytečně narušuje běžný pátrací režim. Na vlastní opálenou kůži to pozná stárnoucí pochybovač Gunnar Barbarotti, jemuž není souzeno si v životě citově vygruntovat a zaláskovat se zase jako mladík. Sotva se o to s partnerkou pokusil, už zanedbal sérii vražd, která mocně zakroutí šrouby jeho mozkových závitů.

Pachatel ho totiž poštou pravidelně obesílá sáhodlouhými výklady, proč vzal spravedlnost do svých rukou a koho jmenovitě hodlá odpravit příště. Co přesně se událo v Mousterlinu na bretaňském pobřeží, kde se před pěti lety rekreovala nesourodá šestice Švédů, kteří se nyní stávají oběťmi vrahovy krvavé pomsty? Text čte herec Martin Zahálka.

OneHotBook, 19:28 h, 449 Kč