RECENZE: Hakan Nesser nechává mizet spisovatele

Pro tvorbu to ale být tak dobré nemusí, vždyť mnoho tvůrců už ztratilo glanc, když v touze vydávat svá díla v krátkých časových intervalech nedokázalo nalézt nová témata a připravilo jen knížky průměrné. To pak samozřejmě odradilo čtenáře.

Nesser už napsal více než třicet knih a pro své detektivní příběhy vymyslel dva hlavní hrdiny, inspektora Van Veeterena a inspektora Barbarottiho. Nový thriller Šachy pod sopkou zasadil do přitažlivého prostředí literárního světa a nabídl v něm vyšetřování záhadných zmizení spisovatelů, tentokrát pod taktovkou inspektora Gunnara Barbarottiho. Je to muž laskavý, aniž by byl nudný, přemýšlivý a někdy náležitě nevrlý. Dokáže být i dojemně šťastný a současně žalostně tesklivý, což je osvobozující i uvěřitelné. Jeho dialogy s Evou Beckmanovou, kolegyní a přítelkyní zároveň, patří k literárně nejsilnějším momentům knížky. A on sám má parametry literární postavy, se kterou se čtenář rád ztotožní.