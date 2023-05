Nové Knihy: Hogelandová, Frankopan a Glassová

Všechny cesty kdysi vedly do Říma. Dnes vedou do Pekingu, píše autor ve své knize Nové hedvábné stezky. Svět se zkrátka mění. Vědí to i ženy, které si sdílejí svá tajemství. Právě o tom vypráví publikace Na dlouhé povídání. Tajemství musí odhalit i Emma Makepeacová, členka elitní špionážní skupiny, stejně tak jako se objevuje v díle Agathy Christie. A navíc ještě najdeme v nabídce knihu, která přináší řadu konkrétních cenných rad, jak postupnými a pozvolnými změnami životního stylu ochránit své zdraví. A to v každém věku.

Foto: Novinky Nové knihy