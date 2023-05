Nová alba: Lewis Capaldi, Def Leppard s filharmonií, Dave Matthews Band, Kesha, Yes a další

Američané The Used existují od roku 2000, na svět tehdy přišli s čerstvou emorockovou vlnou. Na jejich desátém studiovém albu je patrná snaha zachovat si svou hudební tvář. Přítomné zůstaly rocková agresivita, naléhavost v přednesu a melodický tah.

Mirror to the Sky je dvacáté třetí studiové album anglické progresivní rockové skupiny Yes. Je to její první studiové dílko s americkým bubeníkem Jayem Schellenem jako stálým členem. Ten přišel po smrti dlouholetého bubeníka Alana Whitea v roce 2022. Jemu je album věnováno.