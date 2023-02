Nová alba: John Frusciante, Shania Twain, Josef Lábus, Young Fathers i Hamish Hawk

Americký kytarista John Frusciante se vrátil do kapely Red Hot Chili Peppers, ve vydávání vlastních počinů však pokračuje. Nové album vyšlo v podobě vinylové, označené jako I, a digitální, označené jako II. Je vystavěno v protikladu k tradičním strukturám rockových písní. Hudebník je vytvořil na syntezátorech a neváhal více než polovinu z kompozic protáhnout nad deset minut.

Queen of Me je šesté studiové album kanadské zpěvačky a skladatelky Shanie Twain. Stýkají se na něm country s popem, je to ve výsledku jakási přehlídka zvuků, které se v posledních letech v souvislosti s countryovou hudbou na scéně objevily.