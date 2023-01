Nová alba: Iggy Pop, Anti-Flag, 6 NaChodníku a Kalle

Every Loser je devatenácté studiové album amerického rockového zpěváka Iggyho Popa. Je pestré, agresivní, nesmlouvavé i náležitě melodické. Produkoval ho Andrew Watt a doprovodnou kapelu na něm tvoří baskytarista Duff McKagan z Guns N’Roses, bubeník Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a kytarista Josh Klinghoffer, jenž byl členem stejné kapely. Na nahrávání se podíleli i Stone Gossard z Pearl Jam, již zesnulý Taylor Hawkins z Foo Fighters a další.

Pandemie dala americké punkrockové kapele šanci strávit na svém novém albu více času. Pozvala si na ně také řadu hostů, například Tima McIlratha z Rise Against, Jesseho Leache z Killswitch Engage, Campina z Die Toten Hosen a další.

Táborské alternativní duo Kalle rozvíjí na svém novém albu to, co si před lety vytyčilo. Skrze ambientně čarovný sound zve do mysteriózního světa červených jezer, tajemných lesních procházek i dystopických výjevů, ze kterých možná prýští úzkost současné doby. Nad tím se vznáší soustředěnost nepostrádající atmosférickou vášeň.