Nevážně vážné obrazové příběhy Lukáše Miffka

Liberecká Galerie Prostor 228 připravila prezentaci jeho děl, kterou si je možné prohlédnout do konce letošního roku.

To je mimo jiné případ oleje na plátně Vaječný konflikt (2022). Už ten název, jemná slovní hříčka, upoutá pozorovatele a jitří jeho pozornost. Dvě volská oka ve tvaru lidských tváří z profilu (s výrazným žloutkem) na sebe hledí a jedna z nich říká té druhé – promiň. Domyslet, co jedna provedla a za co se druhé omlouvá, je už jen na nás samotných.