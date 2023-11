Výtvarnice Míla Fürstová: Žiju v Anglii, ale duši mám českou

Víte, my chápeme ten Máchův příběh spíše jako snový a něžný. Jenže když se do něj pozorně začteme, zjistíme, že je to příběh docela tvrdý, včetně erotiky. Navíc vitalita a sexuální touha jsou to, co zapříčiní tragický konec. S tím korespondují i syrové přírodní motivy.