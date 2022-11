Nejvíce nominací na Grammy má Beyoncé

Beyonce má šanci si z galavečera odnést devět sošek. Mimo jiné byla nominována v nejdůležitějších kategoriích Album roku, Skladba roku a Nahrávka roku. Kendrick Lamar, který v roce 2022 potěšil fanoušky albem Mr. Morale And Big Steppers, obdržel osm nominací. Sedm nominací, včetně těch v hlavních kategoriích, získala britská zpěvačka Adele, která uspěla s albem 30 a singlem Easy On Me. Sedm šancí na sošku (včetně té za nejlepší album) má také americká zpěvačka Brandi Carlileová.