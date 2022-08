Na Cenách MTV uspěla Taylor Swiftová

Cenu americké televize MTV za nejlepší video získala zpěvačka Taylor Swiftová za desetiminutovou verzi snímku k hitu All Too Well: The Short Film, uvedla agentura Reuters. V dalších kategoriích uspěli Jack Harlow, Harry Styles, Nicky Minaj, Eminem či skupina Red Hot Chili Peppers.

Foto: ČTK Taylor Swiftová

Článek Rapper Jack Harlow o nedělním večeru místního času „přiletěl“ v maketě letadla, jehož uličkou odkráčel na scénu v Prudential Center v Newarku v americkém státu New Jersey, aby zahájil předávání cen za hudební videa. Právě Harlow převzal první cenu show, cenu za nejlepší spolupráci, a to za své hostování v písni Industry Baby amerického rappera s uměleckým jménem Lil Nas X, uvedla agentura AP. Rapper Harry Styles vyhrál cenu album roku za „Harry's House“. Předávání cen se nemohl zúčastnit kvůli své show v Madison Square Garden v New Yorku. Dvě ceny pro Nicky Minaj Nicky Minaj přijala cenu za avangardní show, kterou podle MTV dostává za své umění, za hip-hop, který překonává bariéry, a za postavení světové superstar. Za klip k písni „Do We Have a Problem?“, kterou natočila s Lil Baby, získala i cenu za nejlepší hiphopové video. Na pódiu se jako vítězové kategorie metaverze objevili i rappeři Eminem a Snoop Dogg a jako „globální ikony“ kapela Red Hot Chili Peppers, která zahrála několik svých hitů. Bubeník skupiny Chad Smith věnoval cenu Tayloru Hawkinsovi, zesnulému bubeníkovi skupiny Foo Fighters, který zemřel začátkem tohoto roku: „Věnuji to Taylorovi a jeho rodině. Chybí mi každý den.“ Nechyběl ani Johnny Depp V show se překvapivě objevil i herec Johny Depp, vznášející se v obleku astronauta nad publikem sotva tři měsíce po verdiktu v ošklivém soudním procesu s bývalou manželkou Amber Heardovou, kterou žaloval kvůli pomlouvání. „Víš co? Potřeboval jsem tu práci,“ žertoval podle agentur devětapadesátiletý herec, snažící se znovu nastartovat svou kariéru. Později Depp vtipkoval, že je k dispozici „pro narozeniny, (židovský obřad) bar micva, svatby, buzení a cokoliv starého, co potřebujete“. Zpěvačka Madonna, která je s 20 výhrami nejvíce oceňovanou umělkyní v historii MTV, se stala jedinou umělkyní, která získala nominaci v každém ročníku během pěti desetiletí udělování těchto hudebních cen: 69. nominaci si vysloužila za své 14. studiové album „Madame X“, poznamenala AP.