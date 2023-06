Muse uzavřeli Rock for People sladkým hudebním polibkem

Britská trojice, které na pódiu pomáhal Dan Lancaster, klávesista, kytarista a vokalista v jedné osobě, dorazila v rámci turné ke svému loňskému, devátému studiovému albu Will of the People. Podřídila mu vizuální stránku hodinu a čtyřicet minut trvajícího setu a přidala k tomu to, co k velkému rockovému koncertu patří. Nápaditý světelný doprovod, pyrotechnické efekty i útok konfet vypuštěných nad hlavami diváků.