Rock For People jako komplexní festival moderního střihu

Multižánrovost, to by asi byl nejvýstižnější jednoslovný termín vyjadřující podstatu festivalu Rock For People, jehož druhý den se uskutečnil v pátek na letišti v Hradci Králové. Už při pohledu do programu bylo jasné, že cílem pořadatelů je rozevřít vějíř kulturních nabídek co nejvíce. A netýkalo se to jen hudební složky, protože kdo měl chuť, mohl se pobavit u vystoupení stand up komiků, užít si přednášky či oblíbenou vědomostní soutěž AZ kvíz.

Foto: Jan Šída, Právo Machine Gun Kelly, hvězda páteční noci.