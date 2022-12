Mim Radim Vizváry: Naučil jsem se chránit duši i tělo

Asi proto, že doba je přehlcená. Vyhledávají něco neobvyklého, až exotického. Během představení se dostávají do pozice aktivního diváka. Pantomima vás nutí více přemýšlet, zapojit představivost. Pro mladého diváka je to atraktivní.

Pamatuji si, jak jsme s Borisem chodívali po Praze 5, kde bydlel, a hledali prostory, kde by bylo možné divadlo vybudovat. Když už jsme něco takového našli, tak se nám nedařilo sehnat peníze. Nakonec Boris vymyslel, že se zabydlíme ve Švandově divadle. Zadařilo se, ale on už se toho nedožil.

Když po mně režisér něco chtěl, šla mi vždycky lépe pohybová stránka. Pak už máte takovou pověst a to, co vám nejvíc jde, režisér rozvíjí. Nikdy jsem si o sobě nemyslel, že jsem pohybově nadaný. (směje se)

Mám pocit, jako by se z divadla stával spíše konzumní produkt. Není schopné tak zásadní výpovědi jako dřív, kdy se hluboce dotýkalo duše, kultivovalo a uzdravovalo společnost nebo jedince v ní. Tři roky jsem studoval a pracoval v Německu a na závěr jednoho představení vždy opakovali: die Kunst heilt neboli umění léčí. Inspirovalo mě to natolik, že se toho držím ve své tvorbě. Uvědomil jsem si, že mohu svým způsobem léčit beze slov, ozdravovat uměním.

(směje se) Tělo je můj nástroj a musím se o něj starat. Do čtyřicítky jsem tělu říkal, co může dělat. Po čtyřicítce se to obrátilo a tělo začalo říkat mně, co mohu dělat, anebo už nesmím. Mám za sebou pár úrazů. Některé následky a bolesti po úrazech zůstávají, člověk se tomu musí přizpůsobit, změnit tělesný návyk.