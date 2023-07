Herec Miloslav König: Hermafrodit ve filmu Úsvit je metaforou. Přináší do života jiný pohled na svět

Před kamerou ještě dosud neokoukaný König se zhostil role ředitele továrny, který v 30. letech se svou těhotnou manželkou míří do slovenského města Svit budovat nové baťovské město budoucnosti po vzoru Zlína.

Nález mrtvého hermafroditního novorozence však mění jeho ambiciózní plány, situaci komplikuje také jeho manželka Helena, která se rozhodne záhadu vyřešit.

„Pro mě je to strašně silné téma o složitosti života, kde má člověk jasně nalajnované černobílé představy a koncepce do budoucnosti a vlastně nečeká, jak snadno se mohou věci proměnit. Nutilo mě to přemýšlet více i v mém osobním životě,“ řekl Novinkám König.

Foto: Bontonfilm Miloslav König si ve filmu Úsvit zahrál po boku Elišky Křenkové

Téma hermafroditismu, nebo spíše intersexuality ve filmu vnímá jako metaforu něčeho, co přináší do života nový pohled na svět, kde není vše černobílé.

„Přináší do života něco, co může zkomplikovat, ale vlastně i otevřít oči člověku, že se děje také něco jiného, co on sám třeba nemá prozkoumané a čím by se mohl zabývat,“ popsal herec s tím, že stejně jako další představitelé filmu je rád, že film pomáhá toto téma komunikovat.

PRVNÍ DOJMY: Úsvit. Když se hermafroditismus neslučuje s baťovskou selankou O Křišťálový glóbus

König je známější jako divadelní herec, je dlouholetým členem souboru Divadla Na zábradlí. Úsvit je tak jeho první velkou rolí v celovečerním snímku. „Byla to velká herecká příležitost a byla to důležitá zkušenost ze setkání s kamerou, protože jsem zvyklý pracovat spíš v divadle,“ uvedl.

Ve filmu také hraje po boku zkušenější Elišky Křenkové, která mu při natáčení byla oporou. „Eliška je výborná herečka a je to výborný herecký partner. Proti mně je také dost zkušená, což bylo právě příjemné, že se člověk může opřít o takto zkušeného parťáka,“ zmínil König.

Foto: Novinky Herec Miloslav König zavítal s filmem Úsvit do Karlových Varů

Sám je také nadšen z dobové výpravy filmu, která mu pomáhala vplynout do role: „Člověk ale musí být opatrný, aby to pak nesklouzlo jen k nějaké formě, aby nebyl chodící postavička. My jsme s režisérem filmu Matějem Chlupáčkem dbali na jazyk a hraní, aby to bylo současné, a ne že budeme vytvářet v herectví nějakou stylizaci 30. let.“

Film Úsvit, ke kterému napsal scénář slovenský scenárista Miro Šifra, soutěžil v hlavní sekci letošní karlovarského filmového festivalu. V Karlových Varech měl film také světovou premiéru. Ta v kinech film čeká 5. října.

„Myslím si, že diváci by měli přijít už jen proto, že je to silný a na skvělém scénáři vybudovaný příběh. Je také krásně obrazově zpracovaný, takže stojí rozhodně za vidění,“ pozval König diváky na film.