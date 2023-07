PRVNÍ DOJMY: Úsvit. Když se hermafroditismus neslučuje s baťovskou selankou

Do dění se vloží prodejní příslušníci kontrarozvědky, kteří se s vyšetřováním zrovna nepářou a takřka okamžitě případ označí za akci komunistů. Jenže spousta okolností nesedí. Angažovaná Helena se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a pátrat po nitkách kauzy na vlastní pěst. A naráží na věci, které se tehdy bez diskuse zametaly pod koberec…

Volba ústřední herečky, která v podstatě nesleze z plátna, se projevila jako nadmíru patřičná. Křenková přirozeně vklouzla do role už od prvotní scény a sebevědomě příběh vede až do konce, až zastiňuje všechny kolegy. Se dvěma výjimkami, a to Marthou Issovou coby místní slepicí s maloměstskými názory a transgenderovým nehercem Richardem Langdonem, o jehož klíčové úloze je ale nesmysl cokoliv prozrazovat divákům ještě před zhlédnutím filmu.