Matt Damon má na roli v Avatarovi pořád šanci

V roce 2021 na filmovém festivalu v Cannes prozradil, že se mu Cameron nejen dvořil, aby si zahrál v eposu z roku 2009, ale také mu nabídl dohodu, ve které dostane deset procent zisku filmu. Avatar pak celosvětově vydělal téměř tři miliardy dolarů (cca 68,7 mld. Kč) a je nejvýdělečnějším snímkem všech dob. Damon by dnes byl bohatší o téměř 300 milionů dolarů (necelých 6,9 mld. Kč).

„Vejdu do historie,“ řekl s úsměvem Damon. „Nikdy už nepotkáte herce, který by odmítl více peněz.“

O snaze zapojit Damona do prvního dílu nedávno mluvil Cameron v rozhovoru pro BBC Radio 1. Vysvětlil také, proč to tenkrát nevyšlo: „Musel hrát v dalším filmu ze série Jason Bourne a nedalo se s tím nic dělat. Takže s lítostí můj návrh odmítl. Strašně ho to trápí. Ale Matte, ty moc dobře víš, že jsi jedna z největších filmových hvězd na světě, tak už dej pokoj.“

Poté nicméně dodal, že je stále otevřený účasti Damona v některém z dalších dílů Avatara: „Musíme to udělat, abychom uvedli vesmír zpět do rovnováhy. Ale deset procent ze zisku už nedostane, to, sakra, ne.“

Hlavní postavu ve filmu nakonec ztvárnil tehdy málo známý australský herec Sam Worthington, který nedostal tak velký plat, jaký se nabízel hvězdě. Informace o tom, kolik vydělal, ale nebyly nikdy odhaleny. Na konci roku 2022 byl uveden snímek Avatar: The Way of Water, který se již stal sedmým nejvýdělečnějším filmem všech dob.

