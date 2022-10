Marek Ztracený vyprodal Eden za necelou hodinu. Přidává další koncert

„Nemohl jsem tomu uvěřit. Nikdy nezapomenu na ten moment, kdy se ke mně ta zpráva o rekordním vyprodání Edenu dostala. Stál jsem a bál se, že se probudím. Chci všem fanouškům poděkovat za to, že to chtějí prožít s námi, a říct, že si toho moc vážím, že se mají na co těšit a taky že nebudou litovat. Omlouvám se všem, na které se nedostalo, vnímám ty stovky a tisíce zpráv, jestli nepřidáme druhý termín. Neumím si představit, že bych vám řekl ne. Oznamuji tedy, že přidáváme druhý termín hned den poté, tedy v neděli 18. 6. 2023. Doufám, že máte radost jako my a že tentokrát už se snad dostane na všechny,“ říká Marek Ztracený.