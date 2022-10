Marek Ztracený: Čekají nás ještě velké věci

Věřil jste, že bude prodej vstupenek tak úspěšný?

Spíš jsem si to vysnil. Nejsem žádný ezoterik, ale pomalu začínám věřit tomu, že když člověk začne do vesmíru vysílat signály, tak se věci dají do pohybu a dobře to dopadne. Přál jsem si, aby s námi chtěli fanoušci oslavit vrchol téhle jedné etapy v Edenu.

V to, že koncerty nakonec budou dva, jsem tajně doufal. Nikdy by mě ale nenapadlo, že první vyprodáme za hodinu, druhý za dvě a že nás fanoušci budou přemlouvat na třetí. Byl to krásný šok, za který chci fanouškům poděkovat a vzkázat jim, že v Edenu nebudou absolutně litovat.

Když jste vydal tiskovou zprávu o prvním koncertu, stálo v ní, cituji, že to bude ‚poslední veřejný koncert na několik dalších let‘. V některých médiích se nicméně překvapivě objevila informace, že končíte. Jak to tedy je?

Nekončím! A jsem moc rád, že jste mi tuhle otázku položil. Musím říct, že pro mě byl šok, co některá média, především bulvární, dokázala ze sedmi slov v poměrně obsáhlé tiskové zprávě udělat. Když jsem se potom některých novinářů, kteří za tím stáli, ptal na důvod, řekli mi, že jim jde o čtenost, protože když napíšou takhle zavádějící titulek, lidé si noviny koupí, respektive na článek kliknou.

A že prý mám být rád, protože čtenost je rekordní. Tohle jejich nadšení ale nesdílím. Poslouchám teď narážky na to, že za tím stojí marketing. V kapele už si z toho slova děláme legraci. Slýchávám, že mám velký marketingový tým, ale pravda je taková, že jediný můj marketingový tým jsem já sám mezi osmou večer, když uložím svého syna ke spánku, a devátou večer, kdy usnu u Netflixu.

Ať je to jakkoli, čekají nás s fanoušky do budoucna ještě velké věci a koncerty v Edenu budou stát za to.

Napsal jste, že nebudete veřejně vystupovat několik let, což znamená, že by to měly být nejméně dva roky. Bude to tak?

Stoprocentně ano, ta věta nebyl žádný výstřel do tmy. Pro jistotu vysvětlím to slovo ‚veřejný‘ což znamená, že na dobu po koncertech v Edenu odehrajeme pár vystoupení, na která nepůjdou koupit lístky. Jde o malé soukromé akce pro jedince nebo firmy a jejich zaměstnance a my na ně zamíříme proto, abychom si zahráli a nezapomněli naše písničky.

V tuhle chvíli je ale tohle téma to nejméně důležité. Vrátím se k němu později, protože teď prožíváme opravdu šťastné chvíle a máme v hlavě jen to, abychom fanouškům dali v Edenu zážitek, na který nezapomenou.

V posledních letech se vám daří. Vyprodal jste čtyřikrát O2 arenu v Praze, stal jste se Českým slavíkem, napsal jste řadu aktuálních hitů. Proč si dáte koncertní pauzu?

To, že nebudu koncertovat, neznamená, že mě nikdo léta neuvidí. Budu v kontaktu s fanoušky, s nimiž jsem si vybudoval krásný vztah, a budu hudbou žít dál. Mám k tomu i osobní důvody, ale nechci, aby cokoli házelo stín na ty naše vysněné večery v Edenu.

Důležitý pro mě je i fakt, že chci, abychom se lidem neokoukali a nenabízeli ty samé věci často a dokola. Mohli bychom po Edenu odehrát hromadu festivalů, pak nějaké koncerty v O2 areně a tak dále, ale to není ten směr. Chci dělat výjimečné věci s příběhem, na které budou fanoušci dlouho vzpomínat. Radši málo výjimečných než hodně obyčejných věcí.

Foto: Lucie Levá Marek Ztracený

Poté, co se podařilo vyprodat dva koncerty v Edenu, se nabízelo ohlásit třetí. Vy jste se pro to rozhodl, ale mohl jste ho naplánovat jen na pátek 16. června, tedy den před koncertem, který byl ohlášený jako první. Dotklo se to fanoušků, kteří si na něj koupili vstupenky?

Měli jsme z toho samozřejmě obavy, a tak jsme se jich na sociálních sítích radši zeptali. Záleželo nám na tom, co si o tom myslí. Kdyby si třeba osmdesát procent z nich myslelo, že to není fér, a byli by proti, netroufli bychom si třetí koncert oznámit, přestože jsme o to hodně stáli.

Naprostá většina fanoušků ale byla nadšená a byla pro, aby se třetí koncert v daném termínu konal. Z téhle situace neexistovala jednoduchá cesta. Věřím, že jestli se někdo kvůli tomu chvíli mračil, tak si ho v Edenu udobříme. Díky všem za pochopení a za vstřícnost. Jsme nadšení, že u toho můžou být i ti fanoušci, na které se při prodeji nedostalo, přestože čekali od první sekundy zahájení prodeje.

Budete před třemi vystoupeními v Edenu hrát někde jinde?

V tuto chvíli nemáme nic konkrétního v plánu. Bavíme se ale v kapele o tom, že by nebylo špatné se před těmi velkými koncerty někde takříkajíc rozehrát. A současně diskutujeme, jestli to uděláme veřejně, nebo neveřejně.

Může se stát, že ohlásíte do Edenu i čtvrtý koncert?