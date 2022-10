Lucie překládá pražský koncert

„Dali jsme do příprav všechno. Čeká vás koncert, na který nezapomenete, ale občas, když se na něco tolik těšíme, tak to dopadne jinak, než chceme a plánujeme. A to se děje i teď. Nemám hlas a bez něj to prostě nepůjde. Hrozně mě to mrzí a štve. Udělal bych cokoliv pro to, abych mohl zpívat naplno, ale na hlasivky je jen jeden lék. A to je klid a čas na vyléčení,“ říká David Koller.