Lepage a Marthaler o lidském spolubytí

„Pro mě je 887 skromným pokusem ponořit se do historie s malým h, abych pochopil tu s velkým,“ říká Lepage a diváci s ním procházejí bouřlivá období kanadské minulosti. Ve zmenšeném modelu domu se lidé hádají, prožívají lásky, chudobu i osamění, po jevišti projíždí maličký tatínkův taxík a celé je to nesmírně poutavé, osobní a lidské. Život koncentrovaný do dvouhodinového monologu nenudí ani na chvíli.