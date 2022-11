Král Šumavy se vrací jako Fantom temného kraje

Proč si šestinásobný držitel Českého lva vybral právě toto téma, vysvětlil David Ondříček před projekcí. „Film Král Šumavy jsem jako dítě miloval. Byl pro mě hororem i dobrodružným filmem,“ složil poklonu režisérovi Karlu Kachyňovi, který jej natočil v roce 1959. „Kdo by to byl řekl, před patnácti lety, že budu dělat historické filmy. Čtyřicátá, padesátá léta, mi ale v kontextu s dnešní dobou přijdou velice zajímavá. Ve chvíli, kdy vidíme konflikty dnešního světa, je to ještě víc aktuální,“ řekl Právu před časem, při natáčení svého Krále Šumavy.