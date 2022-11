Konec týdne ve znamení loutek v Praze

Oba festivaly dokazují, že loutkové divadlo dnes sleduje trendy současného divadla. „Diváci si vedle zážitků z magických představení odnesou i poznatek, že dnešní loutkářství už dávno není to, co si pamatují ze školních let. Že má co předat i dospělému divákovi, že umí být mrazivé, vtipné i aktuální,“ říká ředitelka festivalu Nekropolis Zuzana Cajtlerová.