Když se jazz pojme poněkud jinak

Jazz poněkud jinak. Tohle krédo přitahuje už více než dvě desítky let milovníky, fajnšmekry a znalce jazzové muziky do východočeského Lanškrouna na v podstatě komorní přehlídku současné jazzové hudby Jazz A Little Otherwise, ovšem vždy s výrazným přesahem.

Foto: Radek Lepka Hlavní hvězdou přehlídky byla Arta Jekabsone.