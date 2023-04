Karlštejn milovaný i nenáviděný

Zájem o Karlštejn neochaboval ani v 19. století a nebylo divu, že velká část shromáždění českého obyvatelstva, nespokojeného s vládní politikou, probíhala právě pod tímto hradem. Potvrzuje to i nepovolený tábor lidu z 15. srpna 1868. Sám název tábor vytvořil mladý historik Jaroslav Goll, který se nemínil spokojit cizím slovem mítink a nahradil jej „husitským táborem“. A název se vžil.

Srpnovou akci sledovala tajná policie. Zájem Pražanů ještě podnítila skutečnost, že „byly vypraveny zvláštní vlaky se sníženou cenou“ přímo z Prahy na Karlštejn. Datum srazu odkazovalo na marné dobývání Karlštejna husity na jaře 1422. Předem připravené projevy řečníků měly vyjadřovat nejen nespokojenost s vídeňskou vládou a zvyšujícím se daňovým zatížením, ale také najít cestu, jak „by se blahobyt zubožené vlasti zvelebiti mohl“ a jak by se dalo „docíliti sbratření obou národností (Čechů a Němců)“.

Průběh manifestace vylíčil spisovatel a novinář Jakub Arbes a zvlášť si smlsl na okresním hejtmanovi Obentrautovi: „Když jsme c. k. pana okresního Obentrauta zhlédli, stál maje založené ruce před hostincem. Zpod čapky se známým jablíčkem řinul se mu pot. Vlasy byly potem téměř slepeny a za ušima řinuly se potůčky potu zcela pohodlně po krku za krk.“ Postižený spálený Pražský denník lakonicky informoval: „Nakonec tu proběhla obyčejná pouť.“

O něco drsněji se vyjádřila německá Bohemia: „Událost plná tance, zpěvu a halasu a provolávání slávy, což probíhalo na louce a později v sále zdejší restaurace. Stále se ozýval nápěv Hej Slované a únavné Kde domov můj.“ Reportér se také pozastavil nad podivným úkazem – některým slavícím viseli na krku na šňůrce marcipánoví koně. Nikdo to nevysvětlil.

V čase husitských válek představoval hrad nedobytnou tvrz katolické strany. Ovšem říšský poklad, který odvezl Lucemburk Zikmund, se už nikdy do královského majetku nevrátil. Po roce 1436 hrad opět oživl – stal se úschovnou pro českou královskou korunu, korunní archiv, uzavřené zemské desky a zemské svátostiny.

Ochranu Karlštejna a jeho správu převzali představitelé zemské stavovské obce. Od roku 1500 měl hrad na starosti purkrabí. Porážka stavů znamenala změnu. Korunní archiv a svatováclavskou korunu převezli na Pražský hrad. V roce 1625 zrušil císař Ferdinand II. i úřad karlštejnského purkrabího. Hrad a panství nově zapsali do zemských desek jako věnný neboli stolní statek českých královen. Zmizelo státotvorné poslání Karlštejna. Tradice ale žila dál.

V roce 1775 založila Marie Terezie Ústav šlechtičen v Rožmberském paláci v Praze. Pečoval o neprovdané a ovdovělé aristokratky. Získal také právo disponovat výnosy z karlštejnského panství. A nejen to. Jeho představená, která byla vždy z habsburského rodu, měla zvláštní roli při korunovaci nové české královny. Karlštejn se tak znovu sblížil se svou bývalou symbolikou. Už v té době ale začal chátrat.

Formovaly se moderní státy, Svatá říše římská se následkem Napoleonových vojenských a politických vítězství dokonale rozklížila. V srpnu roku 1806 ji rakouský císař František I. vyhlásil za zaniklou. Jako by zmizela i sláva Karlštejna. Vzdělanci ale měli o pilíře své historie zájem. Týkalo se to i Karlštejna.

Císař František I. navštívil hrad s dcerou Marií Luisou 23. června 1812. Do Čech zamířil z Drážďan, kam jeho zeť Napoleon sezval k poradě hlavy států – hodlal vypravit se do Ruska. Ubohý stav památky prý Františkem otřásl.

Po návratu poslal prezídiu zemského gubernia dopis, v němž mimo jiné napsal: „Poněvadž Karlštejn je pozoruhodná starožitná památka a zasluhuje si být udržována, je třeba tam poslat někoho, kdo by hrad prohlédl a udělal návrh na jeho opravy a zajištění před jeho rozpadnutím a zřícením. O čemž mně podáte výsledek s předlohou obsahující rozpočty.“

Stavební práce probíhaly v letech 1815–1818, mezi jiným se opravovaly střechy a některé objekty se strhávaly. Výsledky si císař prohlédl v roce 1824 a reagoval vcelku spokojeně. O další fázi rekonstrukce se postaral císař Ferdinand I., přesněji nejvyšší purkrabí Českého království hrabě Karel Chotek. Sám si objekt v roce 1836 prohlédl a požádal panovníka o 7000 zlatých na jeho opravu. Hrad tak získal například nové cimbuří. Rekonstrukce probíhala pod vedením odborníků a k architektuře byla šetrná. S obnovením hradu se spojovalo také vzrůstající vlastenectví, a to i ve formě jazykové.

V pamětní knize se ale objevovaly především texty německé, což vlastence rozčilovalo. V roce 1845 napsal romantický archeolog Václav Krolmus: „Kdo jsi Čech, prosím za to, český jazyk cti co zlato, česky mluv a česky piš.“ Podpis do pamětní knihy připojil 2. června 1833 také student práv Karlo-Ferdinandovy univerzity Karel Hynek Mácha. Toho ale nehnalo jen buditelské nadšení, přitahovala ho romantičnost a mystičnost krajiny, navíc miloval potulovat se tady noční krajinou.