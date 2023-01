Docent s Ivanem Trojanem přinese humor a vraždy

Strach přiznal, že na Docentovi pracoval se zmíněnými scenáristy poprvé. A kvůli oboustrannému vytížení jeho příprava trvala deset let.

„Jejich příběhy jsou v kriminálním žánru nejblíž realitě policejní práci i zločinu. Pepa Mareš dlouhá léta šéfoval pražské kriminálce a reálnou policejní praxi má zažranou do každé buňky v těle. Jejich scénáře poskytují zřetelný návod odkud, kudy a kam, takže jsem měl poměrně usnadněnou práci. Byla ale i komplikovaná. Otázkou bylo, jak do přesných not, které nikde nezní falešně, vnést alespoň trochu sebe a nepokazit to,“ uvedl režisér.