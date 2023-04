Joaquin Phoenix a Lady Gaga natáčejí nového Jokera

Ačkoli se původně s pokračováním Jokera nepočítalo, příští rok na podzim by se měl jeho druhý díl Joker: Folie à Deux dostat na plátna kin. A opět pod režijní taktovkou Todda Phillipse. V těchto dnech zpěvačka Lady Gaga a herec Joaquin Phoenix v New Yorku natáčeli scény do nového filmu.

Foto: Profimedia.cz Lady Gaga a Joaquin Phoenix při natáčení pokračování Jokera