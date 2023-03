Jc Kovář o českém film Zatmění: Chci bavit humorem i akcí

Co vás přivedlo k rozhodnutí napsat scénář? Pokud vím, nejste vzděláním filmař…

Nejsem, posledních osm let jsem pracoval v oboru IT. K napsání scénáře mě vyzval můj dlouholetý kamarád, režisér Petr Kubík. S tím nápadem přišel asi před šesti lety, kdy mi řekl, že jsem ho pobavil svým inzerátem na prodej pračky, takže prý v sobě musím mít talent k zábavnému psaní.

Původně jsme začali pracovat na scénáři filmu Rozlučky se svobodou, ale ten budeme realizovat až příští rok. Od začátku jsme věděli, že to bude finančně náročný film. Ale protože jsem nechtěl dlouho čekat, pustil jsem se do dalšího, tentokrát nízkorozpočtového projektu. A to je právě Zatmění.