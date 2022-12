Zatmění představilo trailer. Jakub Štáfek v roli grázla, Ján Jackuliak jako lovec

Příběh se točí kolem jedné dopravní nehody, která svede dohromady lidi, kteří by se běžně nepotkali, a asi by bylo pro všechny lepší, kdyby se nepotkali vůbec…

Jelikož to děj vyžaduje, hodně se natáčelo v noci. „Pro mne bylo noční natáčení těžké a nejnáročnější na něm bylo běhání po lese s těžkou zbraní v ruce! Pan režisér chtěl, abych vypadal jako profík v kondici. Dal jsem to, a to musím podotknout, že mi je 44 let! Ale raději neřeknu, jak jsem se cítil druhý den,“ uvedl Ján Jackuliak, jenž v Zatmění hraje lovce.