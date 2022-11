Jah Wobble vystoupí v Paláci Akropolis

Wobble na sebe poprvé upozornil v postpunkové skupině Public Image Limited, kterou založil zpěvák John Lydon po odchodu ze Sex Pistols. Nebyla to náhoda s Lydonem hrál ještě před vznikem Sex Pistols v kapele Four Johns.

Jeho výrazné basové linky ovlivněné reggae a dubem se objevily už na debutovém album PIL First Issue z roku 1978. Ještě větší vliv měl na druhý počin, Metal Box tvořený třemi EP v plechové krabici od filmu, který později vyšel jako dvojalbum pod názvem Second Edition. Po natočení živého alba Paris au Printemps odešel z PIL, protože ho začala více lákat world music a pestřejší aranžmá.

V roce 1982 založil skupinu The Invaders of the Heart, se kterou vystoupí v Praze. Nabízela mnohem pestřejší zvuk, ve kterém se objevily i dechy, na koncertech kromě trombónu i trubka a steel kytara nebo perkuse.

Po úspěchu alb Without Judgement a Rising Above Bedlam z počátku devadesátých let začal být Wobble vyhledávaným spolupracovníkem. Na dalším albu kapely Take Me To God z roku 1994 se objevili senegalský zpěvák a kytarista Baaba Maal, zpěvačka Cranberries Dolores O´Riordan nebo představitel jamajského reggae Chaka Demus.