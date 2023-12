Ivan Trojan: Jsem pejskař

„Mám drsnatého jezevčíka Kubu, je mu čtrnáct let. Předtím jsme měli jiného drsnosrstého jezevčíka, který se dožil devatenácti let. Já jsem pejskař,“ zmínil Trojan s tím, že i to byl důvod, proč přijal před časem nabídku na namluvení první audioknihy Gump – pes, který naučil lidi žít (2021).

Režisérem audioknihy se stal Lukáš Hlavica, s nímž ho pojí desítky let trvající přátelství: „Je to člověk, kterému bezmezně věřím. Známe se už z DAMU. To, že je v posledních letech režisérem v rozhlase, je skvělá věc… Občas na sebe s láskou štěkáme, ale vždy je to pro dobro věci.“