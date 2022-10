I am Rosie zpívá o tom, jak bojovala sama se sebou

Píseň My Reputation je inspirovaná obyčejným životem I am Rosie, životem v době covidu, který ovlivnil celou společnost. V singlu popisuje, jak se postupně propadla do korporátní společnosti, kde být jiný a žít si po svém znamenalo drsné porušení pravidel. Je o tom, jak bojovala sama se sebou a jak se její tehdejší partneři a milenci donekonečna zaobírali jen vlastní reputací a tím, co, kdo a jak ji může ovlivnit.

„Díky singlu My Reputation ukončuji jednu velkou kapitolu. Jsem na sebe po letech pyšná, na to, co jsem ustála, pracovně dotáhla a vytvořila. Že když se řekne I am Rosie, tak můžu zvednout ruku, ve výrazném líčení, šatech s piercingem v nose, a hrdě se přihlásit: Ano, já jsem Rosie. Uvědomila jsem si, jak je důležité být si jistý sám sebou a svou prací, a že opravdu nikdo na světě nemá právo vás jakkoli shazovat, špinit či se vám vysmívat. Tato píseň je věnovaná všem, kteří si žijí po svém, jsou odvážní a plní si sny. A hlavně jdou za tím, co chtějí, aniž by hleděli na to, co to udělá s jejich reputací,“ zdůrazňuje Rosie.