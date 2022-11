Horké koncertní léto 2023. V srpnu přijede The Weeknd, na Metronomu v červnu zahrají Editors a White Lies

Turné bude oslavou alba After Hours, které The Weeknd vydal v roce 2020, a též ceněného počinu Dawn FM, jenž vyšel v lednu 2022. Na všech evropských koncertech se k The Weekndovi připojí Kaytranada a Mike Dean.

Londýnští White Lies, kteří přišli na svět v roce 2007, odstartovali svou kariéru v roce 2009 albem To Lose My Life a už s ním byli úspěšní. Do dnešních dnů vydali šest desek, přičemž aktuální As I Try Not to Fall Apart je z letošního roku. Vedle kytarového rocku se ve svém zvuku dostali až k vodám elektroniky i popu.