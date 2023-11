Keanu Reeves zahraje na Rock for People

„Vystoupení kapely Dogstar s hvězdným Keanu Reevesem u baskytary je pro mě splněný sen. Kapelu jsme se snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a pak na téměř dvacet let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo. Účast Dogstar a Keanu Reevese na festivalu Rock for People bude jistě nezapomenutelným zážitkem jak pro hudební, tak filmové fanoušky,“ komentuje chystané vystoupení ředitel festivalu Michal Thomes.

Dogstar vznikli již v roce 1991. Na scéně se prosadili s muzikou vycházející z tehdy velice populárního stylu grunge, přičemž dnes lze jejich tvorbu označit jako alternativní rock. Do pauzy, která začala v roce 2002, vydali dvě alba.

Na scénu se vrátili letos, a to rovnou novým albem Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Vyšlo začátkem října a přináší dvanáct skladeb. Kromě Kanaďana Reevese kapelu tvoří zpěvák a kytarista Bret Domrose a bubeník Robert Mailhouse.

Festival Rock for People se uskuteční od 12. do 15. června 2024 v multifunkčním Parku 360 v Hradci Králové. Pořadatelé zatím oznámili, že na něm vystoupí Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Pendulum, Parkway Drive a další.

