GLOSA: Tvůrci vítězné eurovizní písně pod palbou kritiky. Je tu až moc možných inspirací

Tradičním tématem hudebního světa posledních let je takzvané opisování částí nových úspěšných skladeb z částí písniček z let minulých. Pokud jde přímo o Eurovizi, připomeňme třeba Manse Zelmerlöwa, který v roce 2015 zvítězil se skladbou Heroes.

Fanoušci i mnozí muzikanti ji posléze srovnávali s písničkou Lovers On The Sun od francouzského DJ a producenta Davida Guetty. Podobnost byla patrná, k žádné soudní při však nedošlo.

Na Loreen a další tvůrce, kteří jsou pod Tattoo podepsáni, se kritika za opisování snesla rovněž. I čeští fanoušci jistě zaregistrovali, že sloky té písně nápadně připomínají melodii skladby A ty se ptáš co já z repertoáru Heleny Vondráčkové. Její originál nazpívala švédská kapela ABBA, v jejím podání se jmenuje The Winner Takes It All a je z roku 1980.