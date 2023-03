GLOSA: Punk rock, buzny a nahý zadky. Film o Rybičkách 48 je rokenrol

Na světě je nový hudební film. Přiznávám rovnou, že v něm občas promlouvám, ale nutkání zmínit se o něm je silnější než snaha stát při příležitosti jeho uvedení opodál. Koneckonců, je to především film o skupině Rybičky 48. A je v něm všechno, co by v pravém rokenrolovém filmu mělo být.

Foto: Jaroslav Špulák, Právo Skupina Rybičky 48 a tvůrci filmu po jeho premiéře v kině Modrý kříž v Kutné Hoře.