FOTO: Vesmírní pouť začala. Designblok Cosmos pořádně mate smysly

Všude a nikde, jako by zdi neexistovaly. Pořadatelé mezinárodní přehlídky Designblok připravili nejen fanouškům designu zážitek v podobě expozice Cosmos, když před Míčovnou Pražského hradu otevřeli prostor do téměř nepředstavitelných sfér. Je to vesmírná pouť, která pořádně mate smysly.

Foto: Kateřina Farná, Právo Pohled do téměř nekonečného prostoru expozice Cosmos na Pražském hradě.