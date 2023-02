ŽEBŘÍČEK: Ostrov obydlený Plodkovou a Langmajerem stále drtí Avatara

Česká komedie Ostrov si o uplynulém víkendu s přehledem udržela první příčku v žebříčku návštěvnosti českých kin. Podruhé tak porazila hollywoodský hit Avatar: The Way of Water. V počtu prodaných vstupenek se blíží ke 130tisícové hranici.

Trailer k filmu OstrovVideo: CinemArt