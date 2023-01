ŽEBŘÍČEK: Avatar má v kinech konkurenci, českou komedii

Po více než měsíci a půl se dočkal filmový hit Avatar: The Way of Water v českých kinech alespoň nějaké důstojné konkurence. Je jím hvězdně obsazená komedie Přání k narozeninám režisérky Marty Ferencové, která si minulý týden odbyla svou několikrát odloženou premiéru. O uplynulém víkendu na ni přišlo přes 47 tisíc diváků.

Přání k narozeninámVideo: Bioscop