Velma ze Scooby-Doo řeší záhadu své sexuální orientace a u diváků úplně propadá

Kouzlo původního Scooby-Doo je schopnost tvůrců smíchat něco zcela mdlého a nezáživného s podivnou bizarností. Hlupák, chytrolínka a další dvě krásné a zároveň plytké postavy týden co týden narazí na podivné monstrum, ze kterého se nakonec ale vyklube nějaký týpek v kostýmu. Zlosyni zastrašují lidi primárně proto, že nechtějí, aby jim lidi lezli na farmu, zámek nebo do zoo.

Norville (Sam Richardson), kterého fanoušci seriálu znají spíš pod jeho přezdívkou Shaggy, netráví veškerý čas s německou dogou Scoobym, ale běhá za Velmou, která se vůči němu chová nesmírně arogantně. Pohledný Fred (Glenn Howerton) je zase představen jako bohaté neschopné dítě. Jedinou zajímavější postavou by mohla být kráska Daphne (Constance Wu), jenže to by musela být zajímavější postavou.

Adoptovaná dcera dvou policistek je klasická školní kráska, která jako vedlejšák prodává drogy, aby mohla najít své biologické rodiče. Pokud by tedy Velma nebyla spojená s ikonickým Scooby-Doo, asi by nevzbudila tolik vášní, ale zároveň by to byl jeden z mnoha animovaných sitkomů, kterého by si diváci příliš nevšímali.