Úsvit: Baťovci, Eliška Křenková a jedna záhadná vražda

Rozpočet 90 milionů korun. Režie Matěj Chlupáček, jehož mnozí označují za nastupující hvězdu české kinematografie. Herecké obsazení? Eliška Křenková, Martha Issová, Milan Ondrík či Marián Mitaš. To je nové detektivní drama Úsvit, který zavádí diváky do první republiky, do prostředí baťovců. Do kin vstoupí 16. listopadu. Film zveřejnil první ukázky.

Článek Děj zavede diváky do 30. let, na Slovensko, kam přijíždí těhotná lékařka (Eliška Křenková) s manželem, ředitelem továrny. Jejich cílem je výstavba pokrokového města Svit, jenž se má stát druhým Zlínem. Jejich plány ale naruší záhadný nález lidských ostatků a příjezd tajné policie… Foto: Barletta production Eliška Křenková, film Úsvit „Ve filmu Úsvit jsem měla možnost si zahrát velmi silnou ženskou hrdinku, která je téměř po celý film na plátně. Helena je skvěle napsaná postava s mnohovrstevnatou psychologií,“ prozrazuje Křenková. Foto: Barletta production Ladislav Hampl, Úsvit Úsvit se natáčel od května do září loňského roku v České republice i na Slovensku, mimo jiné v Tatrách, u Lysé nad Labem, v Dřísech nebo ve Zlíně. Město Svit, kde se odehrává, pak vzniklo unikátním způsobem v kombinaci reálných záběrů, nákladných dekorací a modelu celého města v poměru 1:7. Foto: Barletta production Ženy a film Úsvit. Eliška Křenková uprostřed, v modrém V dramatickém příběhu si spolu s Eliškou Křenkovou zahráli Miloslav König, Milan Ondrík, Marián Mitaš, Luboš Veselý, Martha Issová nebo Ladislav Hampl. Foto: Milan Malíček, Právo +7 Herec Ladislav Hampl: Ze srandy o sobě říkávám, že jsem albín ze Sudet Filmy a seriály Eliška Křenková: Na nabídky na kafíčka přes sociální sítě neodpovídám Český lev