Robertsová a Clooney nabízejí Vstupenku do ráje

Hrají v ní bývalé manžele Georgii a Davida, kteří fakt, že se kdysi vzali, považují za největší chybu svých životů. Před devatenácti lety díky letnímu vzplanutí stáli před oltářem, před čtrnácti lety pochopili, že to nebyl dobrý nápad, a ukončili to dobrodružství rozvodem.

Od té doby se snaží jeden druhému vyhýbat, jak to jde, protože vědí, že každé jejich setkání skončí hlasitou hádkou. Jenže teď se musí spojit a udělat všechno pro to, aby stejnou chybu jako oni neudělala jejich dcera.

Scenárista a režisér Ol Parker, londýnský rodák, který má za sebou úspěšné filmy jako Báječný hotel Marigold nebo Mamma Mia! Here We Go Again, o inspiraci ke Vstupence do ráje říká: