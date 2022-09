Filmové premiéry: Vstupenka do ráje, Slovo, Good Old Czechs, Moonage Daydream, Krásné bytosti či Ucho

Julia Robertsová a George Clooney září v romantické komedii Vstupenka do ráje. Cenu za režii a za mužský herecký výkon dostal na MFF Karlovy Vary film Slovo. Good Old Czechs je dokument o českých letcích v RAF. Moonage Daydream zase o Davidu Bowiem. O vztazích, které se rodí na hranici dětství a dospělosti, vyprávějí Krásné bytosti. V obnovené premiéře jde do kin Kachyňovo Ucho. Film EOS: Raffael odhalen přináší svěží pohled na mistra renesance.

Foto: Novinky Filmové premiéry