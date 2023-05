RECENZE: Špionážní Králičí nora zkouší televizní diváky. Dokud jí nepřestanou věřit

Tvůrcům seriálu, který českým divákům nabízí videotéka SkyShowtime, možná ani nedošlo, jak dvojsečná bude paralela se slavným příběhem Lewise Carrolla. John Weir (Kiefer Sutherland) pevnou rukou vládne agentuře, jejíž náplní je manipulovat událostmi ve prospěch klientů. Když se ale jeho vlastní zbraně otočí proti němu, sám je uveden do paranoidního světa, ve kterém netuší, kdo tahá za nitky budoucnosti.

Do jisté míry to neví ani divák. Spolu s Weirem je veden komplexní dějovou linkou, dokud není čas na nečekaný zvrat či manévr, kterým tvůrci drží tempo. Podobným stylem bodovaly filmové série jako Dannyho parťáci, Mission Impossible nebo třeba Podfukáři. Příběh se ale vždy dostane do bodu, kdy i sebetrpělivější fandové dramatu chtějí vidět výsledky. A zde se Králičí noře propadá půda pod nohama.