RECENZE: Paranoidní Ceaucescu, CIA a agent na útěku

Spy/Master představuje pro české diváky ojedinělou možnost vidět kvalitní retro drama zasazené do éry studené války a rumunského prostředí. Žádné předsudky a posměšky vůči tamní tvorbě nejsou na místě.

Kdyby byl Spy/Master český seriál, patřil by k nadprůměru. Jde o produkci tamní HBO a kdo zná série z české HBO, ví, že uspěchané hlouposti tam nikdy netočili.

Na seriálu je vidět standardně pečlivá příprava scénáře a velmi slušný rozpočet. Obsazeni byli i američtí a němečtí herci. Spy/Master nabízí přesně to, co avizuje plakát a popisek. Je to drama s tajnými agenty ze staré školy, bez postmoderních experimentů.