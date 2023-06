RECENZE: Jak Osudová přitažlivost rozšiřuje obzory a přichází o napětí

Osudové přitažlivosti by tak bohatě stačily čtyři díly, kde by studio mohlo elaborovat nad Alex a jejím psychologickým profilem, nechat poctivě vygradovat aféru a ještě prozradit, kdo je vrah. Na rozuzlení se ale čekalo celý pracovní den, a i když se tvůrci rozhodně postarali o zajímavé finále, na možné pokračování s argumentem dobře míněných ambic by to stačit nemělo.