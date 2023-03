Poslední díl postapokalyptického seriálu The Last of Us byl odvysílán. Fanoušci se dožadují pokračování

Nestává se často, aby filmová zpracování knižních předloh, natož videoher, sklízela pozitivní ohlasy u diváků. HBO se to se seriálem The Last of Us (Poslední z nás), jehož poslední díl odvysílala v pondělí večer, povedlo.

Foto: HBO Bella Ramseyová jako Ellie a Pedro Pascal jako Joel.