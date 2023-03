Zavřete oči, abyste lépe viděli. Ohlédnutí za Jurajem Jakubiskem

Jakubiskovy filmy se dají přirovnat ke karnevalovému reji, ostatně někdy se tak přiznaně odvíjejí. Na karnevalu, v Česko-Slovensku stále nejčastěji v podobě masopustního průvodu a tance, na sebe lidé berou odlišné podoby, přebírají přírodní charaktery, stávají se někým úplně jiným. Je to i karneval dějinný v bachtinovském smyslu: ti, co jsou nahoře, zažijí své dole, a spodina prožije svou slast z kralování. Jakubisko je mistrem této proměny, graduje její temné i světlé stránky a nikdy vlastně záměrně nedopoví, jak to všechno mělo či má být.

„Vzpomínka je příprava na smrt,“ říká se ve filmu Dovidenia v pekle, priatelia, který čekal dvacet let v trezoru, než mohl spatřit světlo světa. Jakubisko jako by celý tvůrčí život naplňoval toto filmové motto. Vzpomínal za nás, abychom se i my dobře připravili na cestu, která je a není poslední. Jeho filmy jako by k nám přicházely až poté, co se díváme jinam než na to, co před námi na první pohled je. Nejsilnější vzkaz tvůrce, který se nebojí v době diktatury doslovnosti říct jen tak: Zavřete oči, abyste lépe viděli.